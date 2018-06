Molinos le vendió la marca Vizzolini a Bonafide, a instancias de defensa de la competencia

Bonafide, conocida por su café, chocolates y bombones, incursionará en el mercado de las pastas secas y fideos. Será a través de la compra de la marca Vizzolini de Tres Arroyos. Esta etiqueta será vendida por Molinos Río de La Plata, según informó la Secretaría de Comercio, que está bajo la órbita del ministerio de Producción.

Hace 4 años, Molinos le compró a Mondelez (la ex Kraft/Terrabusi) sus marcas de fideos Terrabusi, Don Felipe, Canale y Vizzolini. En ese momento, inició los trámites para aprobar la operación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

La CNDC realizó un análisis y autorizó la compra de Molinos a Mondelez. Como suele suceder en varias operaciones de adquisiciones, se le pidió que se desprenda de algunos activos. En este caso, será la marca Vizzolini, que tomará Bonafide. La transandina Carozzi es propietaria de Bonafide.

“En el análisis de Defensa de la Competencia se comprobó que Molinos había subido los precios de algunas marcas en relación al promedio de precios del mercado de pastas. Con esta medida estamos restituyendo una marca para que haya mayor cantidad de opciones para los consumidores. Y permitimos el ingreso de una nueva empresa al mercado, una multilatina de origen chileno con experiencia en el mercado de pastas secas, con el objetivo de lograr un mercado más competitivo”, según el presidente de la CNDC, Esteban Greco.

En 2014, Molinos -la empresa de los Perez Companc- y la estadounidense Mondelez (ex Kraft) llegaron a un acuerdo para venderse entre sí negocios que no pertenecían a su "core business" pero sí al de la otra compañía.