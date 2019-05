Mónica Posse y un nuevo rol en su vida: generar cambios de conciencia

La cantante argentina Mónica Posse habló con Bus 24 respecto al cambio que dio a su vida, ya que asesora a quienes les interesa cambiar la mirada para poder generar a su vez un cambio de conciencia y dar el salto necesario para poder cambiar y cambiar el mundo.

Posse realiza el conversatorio de mujeres, “ya que es mi medio, aunque siempre digo que todos tenemos que tener un cambio, porque la Tierra como planeta puede usarme y llevarme al territorio que tenga que ir; es una nueva mirada para agotar los conflictos; y si se genera el interés yo voy donde sea preciso”, dijo, y sostuvo que la iniciativa la realiza en Argentina y también lo hará en España desde el mes de Octubre.

“Nadie nos enseñó que el ser humano tiene un solo plano, ya sea mental o físico, y como no lo sabemos no podemos llegar; es complejo pero yo encontré una manera màs flexible para que se pueda entender; en estos encuentros también mezclo música pero como demostración: si yo canto una canción de los 80, les muestro que esa canción nos mantiene en un circuito emocional que nos da sufrimiento, y también les hablo de la física cuántica, con otra mirada de la existencia”, relató.

“Regreso a España en octubre; andaré por Mallorca, Menorca y donde sea necesario realizar reuniones de grupos de mujeres, donde yo comparto la manera de cómo resolver los conflictos humanos; esto tiene que ver con empezar a resolverlos con otra lógica, en un momento evolutivo en el que estamos, y tenemos el rol de hacer el cambio, el gran cambio de conciencia, y si no lo podremos realizar, vamos hacia la autodestrucción como sucediera en otras épocas en el mundo, pero hay una posibilidad y quiero compartirlo con las mujeres”, sostuvo Posse, quien invitó a ver en su canal de Youtube aspectos de las reflexiones con las que tiene llegada a su auditorio.

“Tenemos a disposición los medios o cosas para cambiar nuestra forma de vivir y como no están difundidas no se tiene acceso a eso y uno sigue envuelto en los mismos problemas de siempre; es todo un hábito hacerlo desde un solo lado y no dar vista a otras miradas; funcionamos compitiendo, pensando que lo que necesito siempre està afuera, pero hay que buscar adentro hasta que uno lo sienta y vea que es un proceso real y cambia todo automáticamente en la vida cotidiana, en el afuera”, concluyó.