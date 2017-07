Monte Basket se consagró campeón de la Copa Centenario club Costa Sud

En un colmado Microestadio Oriverde, Monte Basket, el “2” de la fase regular, venció a El Nacional – Sports Center (4) por 76 a 59 y se consagró campeón de la Copa Centenario Club Costa Sud.

El equipo montehermoseño jugó un muy buen partido y venció con claridad a un rival que lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias, pese al esfuerzo y a la actitud que pusieron los jugadores del Decano, el equipo de Pastore pecó del abuso del juego individual y cedió ante el buen juego del conjunto de Rosanova.

En los primeros diez minutos El Nacional se mantenía en juego con el goleo de Luna y Balbuena, mientras que Monte respondía con los triples de López Gallucci (una tendencia en todo el partido) y el claro dominio de Sanz en la pintada, superando la muy floja defensa que imponía el americano Danzey.

En el segundo parcial Monte Basket empezó a marcar diferencias, porque Soave empezó a correr, Themtam dio una mano gigante en defensa y Sanz junto a López Gallucci seguían manteniendo el goleo de su equipo, que cerró el primer tiempo a su favor por 43 a 32.

La máxima diferencia tocó techo en los 20 puntos, cuando a mitad de tercer cuarto Monte Basket ganaba por 56 a 36, pero el Decano no se dio por vencido y pese a ofrecer una desorganizada presión en toda la cancha, provocó el error de un nervioso Monte Basket. La Fusión llegó a achicar la diferencia a 13 puntos (54 a 67) cuando restaban 5 minutos para finalizar el último cuarto, pero nuevamente el campeón tomó las riendas del juego y con dos corridas de Themtam y Luna Chima liquidó la historia.

Merecido festejo para Monte Basket, que si bien no fue un equipo dominante a lo largo del Torneo si fue muy regular y mantuvo un buen juego colectivo, con jóvenes muy interesantes como Soave y Sanz y con el aporte de López Gallucci, Themtam, Luna Chima en el perímetro y la colaboración de Thorp en la zona pintada, sumado a la organización tanto en defensa como en ataque que comanda Fernando Rosanova a sus dirigidos.

Párrafo aparte es el digno papel que hizo El Nacional – Sports Center, que fue el único equipo tresarroyense en clasificar al Súper “4” y en la semifinal derrotó sin atenuantes a un gran equipo como lo es Sarmiento, en la final la realidad fue muy distinta, pero no opaca el gran Torneo que hizo la Fusión.

Síntesis:

MONTE BASKET (76): Soave 13, López Gallucci 20, Themtam 9, Sanz 18 y Thorp 4 (fi); Quiroga 6 y Luna Chima 7. DT: Fernando Rosanova. Libres: 7 de 14. Se retiró por faltas personales Thorp.

EL NACIONAL (59): Goizueta 6, Luna 16, Danzey 17, Balbuena 10 e Isgro 10 (fi); Alvarez y Salarayan. DT: Pablo Pastore. Libres: 15 de 19. Se retiró por faltas personales: Isgro.

Progresión: Monte Basket 19 – El Nacional 14, 43 – 32, 63 – 48 y 76 – 59.

Cancha: Costa Sud.

Arbitros: Rodrigo García, Sebastián Anta y Jorge Ballerini.

Costa Sud campeón del 3x3

El Oriverde se coronó campeón del Torneo 3x3, luego de derrotar en la final a Alumni por 12 a 11. El equipo de Costa Sud estuvo conformado por Matías García, Octavio Lofiego, Federico Courtot e Ignacio Alem, siendo el entrenador Damián Beitía.