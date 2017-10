Montenegro de 1Pais: “Tenemos mucha confianza que vamos a tener un resultado aún mejor al que tuvimos”

Andrea Montenegro, candidata a concejal en 2° lugar por 1País, visitó los estudios de LU 24 a horas del cierre de campaña y se mostró confiada en que su espacio político podría llegar a ser el más votado este domingo en la ciudad: “Tenemos mucha confianza que vamos a tener un resultado aún mejor al que tuvimos, eso es lo que se percibe. Nosotros trabajamos para el éxito, trabajamos para estar mejor y eso no tiene techo, pero hay mucha expectativa acá”.

En cuanto a su futuro como concejal Montenegro aseguró que le gustaría trabajar en su área que es la psicopedagogía: “Me interesa promover algún proyecto sobre dislexia para poder bajar a algunas escuelas para hacer algún programa específico de atención, me interesan mucho los abuelos, voy a trabajar en todas las áreas que haya que hacerlo”.

Asimismo indicó: “Nosotros vamos a contar con un grupo de asesores ad honorem para el trabajo, porque todos tenemos una especialidad y no podemos saber todos de todos los temas, para hacer una legislación responsable y para poder llevar adelante los proyectos con idoneidad”.

Al finalizar Montenegro realizó un análisis del voto de la gente que los eligió en las PASO: “Llegamos a un segundo lugar porque evidentemente la gente vio todo el trabajo que hizo este espacio en el bloque del Concejo Deliberante y también vio que somos un equipo de gente nueva que tenemos mucho entusiasmo y que nosotros nos consolidamos en pocos meses como un equipo y eso se transmite”, y agregó: “Tenemos la capacidad de escuchar, la confianza que transmitimos, la cercanía al vecino y compromiso”.