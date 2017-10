Montenegro: “El cambio tiene que llegar a todos los bonaerenses”

El candidato a diputado nacional por Cambiemos, Guillermo Montenegro, en contacto con LU 24 se mostró “ansioso pero tranquilo en el final de la campaña, esperando estos últimos días de campaña, tranquilo dentro de lo ansioso que estoy yo, recorriendo esta Provincia de Buenos Aires, no solo pensando en un espacio político sino en dieciséis millones de bonaerenses, con un cambio que tiene que llegar a todos, a muchos todavía no les llegó, pero el cambio en la Provincia es absolutamente necesario para todos los bonaerenses”.

Respecto al escrache que sufrió Macri en La Pampa, Montenegro dio su opinión y dijo que “es una falta de respeto al Presidente, tiene que haber buen diálogo, por lo que la agresión y el escrache deben evitarse; esto nació cuando la Justicia no podía actuar, cuando fue la obediencia debida y el punto final, la gente se quejaba por algo que la Justicia no podía llevar adelante, pero hacer este tipo de cosas en esta etapa de la Argentina no es sano, tenemos que repudiarlo desde todos los espacios políticos, no es bueno que suceda”.

El cambio en la Provincia

“Creo que hubo una decisión muy importante del bonaerense en generar un cambio en todo eligiéndola a María Eugenia, era como que una mujer no podía ser candidata y gobernar, pero los cambios que se están haciendo en lo que hace a la investigación por la corrupción policial, demuestra la presencia de un Estado que estuvo ausente hasta ahora, por lo que hay una decisión de María Eugenia en lo que respecta a seguridad, con una planificación integral, no solamente pensándola como policía, patrullero y cámaras, sino con seguridad en el barrio, la ausencia del puntero persona que pensaba que el trámite se hacía como un favor, y es una obligación del Estado de asistir cuando uno está en problemas, como la Reparación Histórica, la Asignación Universal”, resaltó.

“Hay una nueva forma de encarar el problema de la seguridad”

“Hay una nueva forma de encarar la seguridad, que no se había hecho, porque pensaban quienes nos gobernaban anteriormente en una foto con veinte mil policías, que en definitiva hacer cambios estructurales en la Provincia de Buenos Aires, y hoy se puede denunciar el tema del narcotráfico, el accionar policial, que va directamente a la Fiscalía”, sostuvo.

“Es imposible cambiar de un día para otro una política de tantos años, todo lleva tiempo y esfuerzo, pero creo que este es el camino correcto y la decisión de María Eugenia es la decisión de dieciséis millones de bonaerenses, con cuatro de ellos debajo de la línea de pobreza, con situaciones vulnerables y la droga la tienen en la esquina de la casa y durante el año se han tirado treinta bunkers lo que demuestra la magnitud del problema que enfrentamos”, concluyó.