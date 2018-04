Montenegro exigirá al municipio que explique por qué no aplica el Programa Municipal de Tecnologías Seguras

La Concejal del Frente Renovador, Andrea Montenegro, anticipó que esta noche presentará un proyecto de resolución durante la sesión del Concejo Deliberante, para solicitar que se den a conocer las razones por las cuales no aplica la ordenanza municipal vigente del Programa Municipal de Tecnologías Seguras, que da tratamiento al Grooming y al ciberbullying.

“Esta ordenanza se presentó y se sacó en el 2015 desde el espacio que represento y no está en vigencia, falta que se lleven adelante todas las acciones claramente anunciadas en el articulado de la misma. Enmarcada dentro de la comisión mixta de Salud y Educación. Averigüe y no se ha estado llevando a cabo ninguna acción y logramos que esta comisión se reúna a partir de mañana. Es muy importante que empecemos como sociedad a tener más información y conocer estos dos flagelos. Incluso han existido casos en la ciudad. No hay otra alternativa que no sea educar y asesorar. Creemos que hay que ayudar a padres, a los docentes que están con chicos todo el tiempo y a los profesionales que brindan atención a menores. Sino llevamos adelante acciones para generar conciencia esto seguirá ocurriendo”, alertó Montenegro.

Anticipó que la intención del bloque para la sesión de hoy “es llevar un Proyecto de Resolución por el cual se nos explique por qué no está en aplicación esta ordenanza y porque no empezar a planificar actividades a la brevedad en la proximidad de la conmemoración mundial del mes del Grooming. Esto se puede también trabajar a largo plazo”.

Montenegro anticipó además que tiene presentado un proyecto en comisión para crear una Secretaría Municipal de Violencia de Género y Familia en la órbita del Juzgado de Faltas, en concordancia con lo realizado por el Diputado Provincial Pablo Garate.

Anticipó que se manifestará en la sesión respecto al recorte presupuestario concretado por parte del gobierno provincial sobre programas para la niñez, adolescencia y familia.

“Al gobierno que no le interesa la niñez y la tercera edad, creo que no les interesa nada”, destacó.