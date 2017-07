Mosca en LU 24: “Queremos que la gente vea donde están puestos los recursos de los vecinos”

“Queremos contar lo mucho más que vamos a hacer”, aseguró a LU24 Manuel Mosca, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, esta mañana; quien visitó los estudios de la emisora junto a Santiago Nardelli, que encabeza la lista de precandidatos por Cambiemos, en la Sexta Sección Electoral.

Tras la visita de ayer a la sesión del Concejo Deliberante Estudiantil, Mosca aseguró: “me pareció una iniciativa original e interesante por la interacción con el sector educativo y felicité al Presidente del Concejo, Luis Aramberri, porque hay que tener madurez entre todos los sectores políticos, para poder articular una iniciativa de este tipo. Creo que la participación ciudadana y el recambio, arrancan por ahí. No lo había visto en ese formato a esto en otro lugar, creo que esta experiencia si la podemos mixtear con la posibilidad de que la gente se puede meter en el debate de la legislatura, cambiaremos el paradigma”, consideró.

El funcionario, remarcó además que desde el espacio político que representa se tomó la decisión en esta campaña “de no confrontar con otro candidato; poder contarle lo mucho que hemos hecho en el año y medio en una provincia que encontramos devastada”.

En este sentido, hizo hincapié en que hay más de 1.300 obras en ejecución, las cuáles consideró que son difíciles de comunicar “y nosotros los legisladores no salimos a recorrerla de manera periódica, por eso estuvimos en Punta Alta, Bahía Blanca, Tornquist Sierra de la Venta, Indio Rico, ya que en todos lados hay obras y así los vecinos empiezan a ver que las cosas cambian y son una realidad. Queremos contar lo mucho más que vamos a hacer; si nos acompañan en la propuesta de María Eugenia Vidal como Gobernadora de la Provincia”.

Mosca aseguró que en la jornada, recorrerán “una obra de recambio de cañerías de agua potable y seguiremos por Gonzáles Chaves, Benito Juárez y antes de Mar del Plata me toca pasar por Necochea. Queremos que la gente vea donde están puestos los recursos de los vecinos”.

Por su parte, Nardelli, comentó que las obras claves están atadas a la infraestructura, ya que “tanto la gobernadora como el presidente priorizaron la región y lo dejaron claro: lo trocal estaba en las rutas y estas no habían tenido intervención seria en los últimos 30 años, y la autovía que va de Bahía Blanca a Coronel Dorrego. Nos parece una ruta central la N° 3 para que una todas estas ciudades; los accesos a los puertos nuestros; todo servirá para el desarrollo económico integral de la región”, sostuvo.

Asimismo, en la previa a las paso, el precandidato indicó que “la velocidad del cambio la da la gente. Buscamos que el volumen electoral nos dé más velocidad para el cambio. Que nos dé más respaldo para seguir el desafío”.