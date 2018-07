Motocross: Sebastián Prieto regresó a la actividad con podio en Trenque Lauquen

El piloto local Sebastián Prieto retornó a las pistas de motocross y lo hizo de muy buena manera con un podio en la Doble MX de Trenque Lauquen.

Fue en el marco de la primera de las dos carreras previstas en esa ciudad, con fiscalización de FEDEMOT, que contó con la presencia de varios participantes del Campeonato Argentino que le dieron brillo al homenaje ideado por Ricardo “el vasco” Saragueta para conmemorar tantos años en la disciplina.

“Como es el aniversario de la pista Laguna Roja (17años) y “el vasco” es un icono en Argentina, decidí ir a correr, sumar un piloto más, aunque no estoy entrenado ni físicamente ni en la moto como se debe. Apenas hace un par de meses empecé a subirme de nuevo en tierra y a entrenar cada tanto en la excelente pista de “El Pingüino” en Chaves”, contó Prieto quien sufrió una caída en marzo de 2017 que le provocó la fisura de 6 costillas, de un hombro y se perforó un pulmón, además de traumatismos varios. Y recién ahora pudo empezar a andar nuevamente.

En la carrera de clasificación el sábado le fue “bien, largué adelante (4º o 5º) y llegué 8º al cabo de las 5 vueltas”.

En tanto, “el domingo el circuito estaba muy embarrado y como es exigente, no te perdona si vas más allá de tus posibilidades, después de una largada mediocre me mantuve en el pelotón sin poder avanzar mucho. Llegué 15º en la General y 4 en mi categoría.

La segunda manga ya el piso estaba bastante mejor y pude manejar un poco más cómodo, largué un poco mejor aunque no bien, pero avance rápido hasta el 6-7 lugar y ahí anduve hasta el final (unos 16 minutos de carrera) y perdí una posición en las últimas vueltas por un error en una zona muy rápida quedé 8º en la general y 2º en mi categoría, lo que me dejó en el podio en un 3º lugar”, explicó Prieto.

“Estuvo bien para las condiciones en las que me encuentro, pero me quedé con bronca de no poder ir para adelante en la 1º manga. Así que voy a entrenar bien para la segunda carrera que es en octubre y en un circuito aún más exigente de arena, piso en el cual me siento muy bien”, agregó.

Hay que destacar que en la Senior (MX1) participaron Joaquín Poli, actual campeón argentino y piloto que representa al país en Europa, por ejemplo en el MxoN de Inglaterra (Motocross de las Naciones) haciendo equipo junto Pablo a Luzzardi y José Felipe, y también el ganador que fue Seba Sánchez (múltiple campeón argentino y ganador de cinco ediciones del EDV).

Los resultados

Enduro Cross

1- Andrés SANCHEZ

2- Julio CALVET

3- Rubén LAMA

4- José L. DIAZ

5- Emmanuel GARCIA

Junior

1- Matías CABRERA

2- Guido MALATESTA

3- Fernando RIVARA

4- Martín CARABAJAL

5- Juan PERONA

6- Franco GOMEZ

7- Juan SCASSO

8- Oscar VERA

9- Néstor GROSSO

MX3

1- Emiliano ZAPATA

2- Carlos DOSIO

3- Gabriel LACOSTE

4- Gonzalo ALBERT

5- Mathías SCHNURR

6- Leopoldo GROSSO

7- Walter RUGGIANO

8- Andrés MENA

9- Ezequiel MERB

10- Hernán TORRES

11- Fernando RIVERA

12- Javier BRISIGUELLI

MX3 B

1- Estanislao SALANUEVA

2- Jimmy RIVERO

3- Sebastián PRIETO

4- Jorge OCHOA

5- Manuel GUILLI

6- Cristian MULDON

7- Sergio GUAZARONI

8- Emanuel MAYA

9- Martín ODETTI

10- Mario GANGA

11- Pedro QUARTEROLO

12- Fabián TURRION

13- Carlos MORALES

14- Gustavo FERNIGRINI

15- Pablo TOMEI

Principiantes

1- Tomás MARTÍNEZ

2- Juan BISCAISAQUE

3- Martín VAZQUEZ

4- Martín OSSA

5- Maximiliano BIGLANI

6- Lautaro GARCIA

7- Carlos SEGOVIA

8- Maximiliano RAVERTA

9- Maximiliano TORRES

10- Ricardo VAZQUEZ

11- Gastón AMSLLER

Senior-Junior

1- Sebastián SANCHEZ

2- Gustavo RIVERO

3- Daniel GARAY

4- Santiago SCASSO

5- Manuel FERNANDEZ

6- Tomás MOYANO

7- Joaquín POLI