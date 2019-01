Móviles, partidas, médico de policía e infraestructura para la Comisaría: los pedidos textuales de Sánchez a Vidal

En cuanto tuvo la oportunidad de reunirse con la gobernadora María Eugenia Vidal, el viernes pasado en Claromecó, el intendente Carlos Sánchez le entregó a la mandataria un petitorio con varios puntos vinculados a una temática esencial: la seguridad ciudadana en el distrito. Los inconvenientes son varios, y si no aparecen en la escena pública en su real dimensión o no se traducen en una mayor problemática delictiva, es por el esfuerzo y la inversión que hace el Municipio desde hace varios años en el área.

Sánchez le pidió a Vidal, fundamentalmente, que incremente las partidas que la Provincia destina al distrito para seguridad. Hoy se están recibiendo apenas 290.000 pesos mensuales, y se llegan a producir gastos de hasta más de 2 millones de pesos, algunos meses, para abordar las necesidades de la Policía Comunal y los distintos insumos que requiere la labor preventiva y de lucha contra el delito. Además le solicitó móviles, ya que sólo hay 9 disponibles para la Policía de seguridad en la ciudad cabecera y 7 en las localidades.

Le requirió asimismo personal para el CPR, que tiene a su cargo la labor policial en unas 600.000 hectáreas rurales; y un médico de policía, ya que es inminente la renuncia –tras una licencia que ya lleva 11 meses- de la única profesional forense con la que cuenta el distrito, la doctora Meroni. Hoy, para los casos graves, viene un médico de Dorrego o Monte Hermoso, y los precarios laborales los hace un médico del Hospital Pirovano, con cargo para el Municipio.

Un punto central del pedido de Sánchez, finalmente, tiene que ver con la Comisaría Primera: hoy no tiene gas, por disposición de Camuzzi, y los calabozos están clausurados por resolución judicial. Y las condiciones edilicias de Pringles 66 ya no son seguras, valga la paradoja, para nadie.

Se adjunta el petitorio completo.

Archivos para descargar