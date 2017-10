Movilización por Santiago Maldonado en Plaza San Martín

El Frente de Izquierda realizó esta tarde, como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, una movilización en Plaza San Martin para replicar la jornada que se hizo en Capital Federal junto a las madres de Plaza de Mayo con el fin de expresar su solidaridad con la familia Maldonado.

Matías Cirone, candidato a concejal por el Frente de Izquierda expresó: “Nosotros lo que queríamos es que Santiago vuelva a estar con su familia y ahora no está confirmado, pero todo indica que el cuerpo que han encontrado es el de él. Nosotros le creemos a la familia, y ellos junto al pueblo Mapuche están diciendo que este cuerpo fue plantado”.

Además remarcó que “el Gobierno desde el 1° de agosto lo que ha hecho ha sido trabar la investigación con el Juez Otranto, encubriendo a Gendarmería que fue la fuerza que operó en ese momento y después de 78 días y a unos días de las elecciones están haciendo esto que para nosotros es muy perverso”.

“Hoy nosotros queríamos estar en la plaza presentes para acompañar a la familia porque fue muy fuerte escucharlo a Sergio Maldonado ayer, decir que estuvo ocho horas al lado del rio mirando un cuerpo que seguramente es el del hermano”, dijo Cirone.

También aseguró que desde su espacio político se convocaron con la consigna de pedir la renuncia de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. “Ella desde un principio la primer hipótesis que manejó es que Santiago no estaba ahí y dijo que salió a defender a Gendarmería porque era su fuerza y nunca lo pusieron en duda, ni siquiera lo quisieron investigar”.

Finalmente opinó que “hoy deberían estar acá todos los partidos políticos, no solamente la Izquierda, el problema es que hay mucha gente que está mirando para otro lado porque se está especulando con cosas que son menos importantes que lo que está pasando con Santiago”, y agregó: “Todas las otras fuerzas políticas que están más preocupadas por lo del domingo, en parte son responsables en no estar manifestándose acá”.