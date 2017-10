Moya sobre el Enduro en Claromecó: “Creo que nosotros terminamos siendo rehenes de una pelea política”

Luego de que el Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos cuestionara la ubicación del circuito del Enduro de la Primavera a realizarse en Claromecó el 24,25 y 26 de noviembre, al considerar que no cuadra con la protección de la costa de la localidad, el Dr. Matías Moya, quien forma parte de ACTM, que organiza otra iniciativa similar, defendió este tipo de competencias y brindó detalles de las acciones concretadas en busca del diálogo con los miembros de GAPTA.

“En la Asociación no somos destructores y no tenemos intereses contrapuestos. Les ofrecí trabajar en conjunto y hacer un proyecto de circulación de las playas entre ambas instituciones y sumar a otras entidades de la localidad. Ellos hablaron de las concesiones de la pista y ofrecí documentación al respecto. El Sr. Ismael no me llamó nunca y advertimos que hubiera tal vez otras intenciones, porque no se quisieron juntar con nosotros para dialogar de nada; les ofrecimos poner un stand en la carrera que concientice y que ayuden a la limpieza de las playas, y no tuvimos respuesta”, aseveró Moya.

Para el letrado y miembro de la Asociación Civil Tresarroyense de Motocross, organizadora del Enduro de Claromecó (27 y 28 de enero de 2018), el tratamiento que le dan al tema algunos medios de comunicación “advierte al menos una falta de objetividad, ‘o es pa' todos el invierno o es pa' todos la cobija”, dijo citando al reconocido Arturo Jauretche y advirtió: “yo creo que nosotros terminamos siendo rehenes de una pelea política”, consideró.

Según Moya, en cuestiones de cuidado del medio ambiente “se tienen que dar todos los debates, quiero todos los debates, y no uno, porque sino te transformas en una ambientalista de cotillón”, disparó, tras enumerar una serie de temas que no se han dado a conocer y que a su entender deberían, al menos, tener la mínima atención por su importancia en la protección del medio ambiente a las que este grupo de proteccionistas no ha hecho mención.