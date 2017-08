Muerte de Anabella Tumini: Cambió la carátula a Homicidio Culposo con dolo eventual

Fiorella Tumini, hermana de la tresarroyense Anabella, quien falleciera en un trágico choque en calles 13 y 33 en mayo de este año en La Plata, en el que se viera involucrado un efectivo policial que cumplía funciones en Quilmes, y chocó al vehículo en el que viajaba la mencionada vecina, hoy detenido, habló con LU 24 respecto al cambio de carátula del expediente de Homicidio Culposo con que se calificara de manera inicial, ahora pasado a Homicidio Simple con dolo eventual en concurso con lesiones, por lo que se solicitó nueva pericia mecánica, ya que la inicial daba que iba a cincuenta kilómetros.

“Por como quedaron los autos y lo que sucedió estábamos en desacuerdo; ahora esperamos la decisión de la Cámara medidas tomadas por el fiscal de la causa, Carlos Vercellone, ya que no fue un accidente de tránsito y la nueva realización de pericia mecánica, que dio ya que iba a cincuenta kilómetros al momento de impactar con el vehículo en el que viajaba mi hermana;

“Nosotros pudimos poner un abogado, Werner Nickel, penalista en Tres Arroyos, nos presentamos, y en La Plata es Julia Abascal que es amiga de la familia y es abogada también, y es quien está todo el tiempo conmigo acá, yendo a Fiscalía: yo vivo en La Plata, soy docente, así que estamos todo el tiempo al tanto, junto a compañeros de la facultad”.

“Cuando pude sentarme a ver qué era lo que pasaba en cuanto a lo legal, fue como un golpe terrible, porque en estos incidentes de tránsito, generalmente el que choca y mata está libre o le dan meses de prisión, le sacan el carne por un tiempo, y me parece que este caso me parece especial, él sigue detenido y le negaron la excarcelación, me parece que seguirá hasta que comience el juicio, y que hayan cambiado la carátula es un triunfo, por más que esto – en referencia a la muerte de su hermana - es irreversible”.

Respecto a la posible fecha del juicio, dijo que “estamos en etapa de investigación, el expediente pasó a Cámara, ya declararon los testigos, estaba todo hecho en un mes, desde Fiscalía hicieron todo muy rápido, y la verdad que nosotros queríamos que cambiara la carátula”.

Afirmó e indicó que “el conductor del auto era policía, no sé dónde está detenido, esperemos que no quede nada sin hacer, por eso estamos luchando”.

Fiorella es docente y estudia psicología en la capital de la Provincia.