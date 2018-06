Mujer con seis hijos solicita ayuda de la comunidad

La vecina de Víctor Manuel N° 1245, Elsa Sánchez, solicitó a través de LU 24 ayuda de la comunidad. Dijo que necesita leña, que tiene 6 hijos, y pidió además mercadería y ropa.

“No la puedo comprar y no tengo trabajo tampoco. Hace mucho frio y no tengo con que calentarme”, expresó y también pidió frazadas.

Contó que estuvo en contacto con las asistentes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y que les encargó una cama cucheta y colchones, pero que aún no obtuvo respuesta.