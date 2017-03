Mujer denuncia que su hijo es amenazado por quienes lo agredieron

La propietaria de la casa allanada el martes en Víctor Manuel 72, acudió nuevamente a LU 24 para manifestar que su hijo, quien fuera salvajemente golpeado por un grupo de personas el fin de semana de “Las 24 Horas de la Corvina Negra” a la salida de un local bailable en Claromecó, recibe amenazas de uno de los agresores.

Además expresó que quien realiza las amenazas es hijo de Sebastián Colman, el hombre que denunciara días atrás que le balearon su casa, ubicada en el barrio de Benito Machado.

La mujer precisó que el hijo de Colman amenaza por twitter y que pasa todos los días por su casa en una moto de 110 y que este chico fue denunciado por ser uno de los agresores de su hijo aquel fin de semana en la villa balnearia.

“Mi hijo fue golpeado en Claromecó por Colman y nueve personas más, esto no es una pelea de larga data, esto empezó solamente en el boliche el día de ‘Las 24 Horas’, hubo una pelea donde el patovica los sacó a los dos afuera y después Luciano Colman con los nueve amigos lo esperaron afuera donde fue golpeado brutalmente”, contó a LU 24 Marcela, madre del joven.

Por otro lado, habló sobre las declaraciones que realizó el padre de Colman en contra de su hijo: “Mi hijo pierde la dentadura, le pegaron en toda la cara, con la botella de cerveza le cortaron la boca, la nariz, y este hombre si es padre y anda hablando en todos los medios de nosotros que no nos conoce, porque yo tampoco lo conozco a él. Hay chicas que estuvieron en el lugar que reconocieron que uno de los agresores era Colman, incluso mi hijo alcanzó a conocer a Colman cuando se le vino encima toda la patota”.

“Este hombre no sé cómo puede salir en todos los medios y defender al hijo, de una forma justificándolo porque sabe que esta re comprometido y que esto es grave. No es que le pegaron una cachetada, lo dejaron porque pensaron que estaba muerto”, agregó.

Por último hizo referencia a las amenazas que sufre su hijo que hoy intenta recuperarse de la golpiza: “Tenemos amenazas por Twitter que ya están todas en la Justicia, incluso sigue pasando en una moto 110, tres o cuatro veces por día. Yo estuve hablando con la tía de Luciano Colman y me dijo que este chico tiene problemas con todo el mundo, en el barrio no lo quiere nadie, a la tía le ha roto ventanas, puertas, vidrios y se los ha roto por las drogas, entonces quiero dejar claro que mi hijo salió una noche a divertirse y me lo trajeron casi muerto”.