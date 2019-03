Mujeres Empresarias reconocerán a tresarroyenses en el Día Internacional de la Mujer

El viernes, Día internacional de la mujer, la Cámara Económica de Tres Arroyos junto a Mujeres empresarias hará un reconocimiento a mujeres tresarroyenses.

Graciela Sabarotz, integrante de Mujeres Empresarias, dijo a LU 24: “como todos los años siempre hacemos algún tipo de actividad en el Día Internacional de la Mujer, y este año se nos ocurrió poder reconocer, como se ha hecho en otras oportunidades, a las mujeres que han dejado su huella en la sociedad”.

“Algunas son conocidas y otras no tanto, algunas comerciantes que están dejando la actividad; nos va a acompañar la presidente de MEFEBA, Laura Teruel, gente de CAME, y mujeres de MEFEBA; estamos muy contentos de hacerlo en el marco de la Fiesta del Trigo, el viernes a las 21:00 horas, para no interferir con los horarios de eventos que hace la Municipalidad”.