“Mujeres que cuentan”: Delia Barrera, secuestrada en dictadura, este viernes en La Casona

Muchas son las mujeres que a lo largo de la historia han iniciado su propia revolución. Este ciclo, con mujeres que están cerca nuestro, pretende ser un espejo en el que podamos vernos y sentirnos identificados, sean cuales sean nuestros intereses; un espejo desde donde contagiarnos de su fuerza y de su empuje.

Este viernes a las 18 en La Casona, Delia Barrera nos contará su interminable lucha: desde su secuestro hasta sus innumerables declaraciones en los juicios para condenar a los represores y apropiadores de bebés en dictadura.

En 1977, durante tres largos meses, Delia no solo fue secuestrada sino también apropiada de su identidad. Delia ya no era Delia, sino la combinación de una letra y un número que la identificaban en el centro clandestino de detención ilegal.

Mujer luchadora, dice que su desaparición no duró solo el tiempo que estuvo en “El Atlético”, sino todos los años de la dictadura.

Ella tiene un compromiso de vida y cuenta para que no se repita, sigue luchando día a día para mantener viva la memoria.

La entrada a la charla será un alimento no perecedero a beneficio del merendero “Gastón Riva” en el Barrio Olimpo, San Lorenzo 1216.