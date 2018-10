Municipales plantean avanzar sobre el Convenio y nuevos salarios

Representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, se acercaron al municipio esta mañana con el fin de programar un encuentro y avanzar en el tratamiento del Convenio Colectivo de Trabajo y de la pauta salarial para este último trimestre del año.

“Estamos preocupados si bien venimos trabajando con reuniones fluidas, pero en temas como el Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial para el último trimestre. Tenemos que reunirnos cuanto antes, vemos que esto se puede llegar a dilatar y venimos todos los días para reunirnos y resolver pero no encontramos disponibles a las personas con las que debemos reunirnos”, aseguró Roberto García, Secretario Adjunto del sindicato.

Destacó al respecto que “los salarios de los municipales no alcanzan; las tarifas aumentaron y la canasta básica está por encima de lo que uno pueda cobrar. Sabemos que falta un tramo grande, hay gente que no hace horas extras y apuntamos al básico, necesitamos dinero ya”, advirtió.

En cuanto al Convenio Colectivo de Trabajo, García consideró que el Ministerio de Trabajo lo dilató mucho al tema: “entró en marzo y contestaron en mayo. Vinieron con observaciones; debíamos consultar al Tribunal de Cuentas; esperamos y llegó todo hace 15 días y queremos definir, pero no hubo una reunión precisa con el Ejecutivo, para mandarlo al Ministerio y resolverlo”.