Nacho Catullo habló con LU 24: “La AFA quiso tapar todo”

Luego del revuelo que se generó en las redes sociales, tras la difusión de una foto del “Manual del Mundial de Rusia 2018” propuesto por la AFA, en el que se aconseja “qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa”, Ignacio "Nacho" Catullo asegura que la AFA hizo lo posible para tapar el asunto.

La polémica se desató luego de que el periodista tresarroyense publicara en su cuenta de Twitter una foto del manual que increíblemente da consejos para poder conquistar a una mujer en Rusia.

Catullo tuvo un miércoles muy agitado, desfilando por distintos medios nacionales de prensa con lo que fue la noticia del día. El periodista también se hizo un tiempo para dialogar con LU 24 y mencionó que “voy al mundial como freelance, la AFA había lanzado un curso de ruso gratis y sirve un montón por eso fuimos”.

“En el manual decía que las mujeres iban a querer estar con nosotros por supuestamente ser más lindos. Yo subí la foto y enseguida tuvo repercusión, la gente de la AFA decide interrumpir el curso para pedirnos el cuaderno, yo corté la hoja y me la quedé”, explicó Catullo.

“Los de AFA se lavaron bastante las manos, uno de los pibes dijo como lo van a difundir que mala leche, yo me quedé al margen porque un poco de vergüenza me daba. Se armó un gran lío y no era mi intención pero bueno”, sostuvo el periodista, mientras que agregó que “el texto parece de otra época, hay que tener un poco de respeto. En el curso había dos o tres mujeres encima”.

Además, Catullo subrayó que “hubo mucha operación de AFA para taparlo, porque de golpe había periodistas diciendo que no había pasado. Yo puse la foto sin ningún interés, me molestó que hayan querido decir que es mentira para defender a la AFA”.