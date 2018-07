Nacieron prematuras, son tresarroyenses y dependen a diario de una leche especial que debe enviar en un avión OSPIM

Un matrimonio de nuestra ciudad que fueron padres recientemente de mellizas, lograron que la obra social OSPIM, autorizara por 10 días, la entrega de una leche especial que debe ser trasladada en avión desde Buenos Aires a Bahía Blanca, donde las pequeñas permanecen internadas en el Hospital Italiano luego de nacer prematuras.

En diálogo con nuestra emisora, el papá de Maitén de los Milagros y Pilar de los Milagros, José Guzmán, comentó que ambas pesan 1050 y 900 gramos, con lo cual, los días previos y de espera de este alimento indispensable para las bebes, fueron de mucha angustia.

“Solo la obra social puede enviarla en avión desde Buenos Aires a Bahía Blanca. La mutual no me autorizaba las recetas y las nenas perdían peso, recién anoche mi prima desde La Plata me llamó para visarme que la autorización llegó por 10 días, con lo cual en horas del mediodía que llega el avión, podría la leche estar acá. Esto es día por día, porque esa leche solo se hace allá, es especial”, explicó.

Guzmán y su esposa Vanesa, agradecen al Diputado Pablo Garate, que consiguió alojamiento para los familiares en la mencionada ciudad, donde permanecen internadas las niñas.