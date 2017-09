Natatorio de Chaves: preparan la estructura para hormigonar

La secretaria de Obras y Servicios Públicos de Gonzales Chaves informa que luego de varios días de mal tiempo recomenzaron los trabajos en la obra del natatorio municipal, que ya tiene su estructura en el predio ubicado en el Polideportivo Municipal Juan Gabino Atairo.

El secretario Luis Arévalo, comentó que si el tiempo acompaña se estarán hormigonando las tres piletas: la semiolímpica de 25 metros que será para uso deportivo, y las otras dos destinadas a la actividad terapéutica y a niños.

“Lamentablemente en junio y agosto no hemos tenido suerte con el tiempo y no se ha podido hormigonar y ya empezar con la obra civil, que según el plan de trabajo se desarrolla con tres frentes de obra: pileta, instalaciones, tinglado de cobertura y la parte de obra civil (sanitarios, oficinas y vestuarios) y luego avanzar con la fachada”, explicó Arévalo.

“Tuvo los tiempos lógicos de paralización temporaria por el tiempo que no nos acompañó”, remarcó.