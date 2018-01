Necesita autorización para filmar la plaza San Martín desde una terraza lindera

El tresarroyense Simón Risso trabaja en un proyecto audiovisual, y ha pedido, a través de las redes sociales, colaboración para poder filmar la plaza San Martín desde alguno de los edificios circundantes. Estudiante de realización audiovisual en la UNICEN, en Tandil, habló con la radio y aseguró que “estoy trabajando en un videoclip, adelanto del disco de un amigo con el que estoy colaborando. Me conformaría con filmar desde una terraza, cerca o frente de la plaza, para mostrar su belleza y edificios emblemáticos como la Municipalidad o la Iglesia”.

“Ya se comunicaron vecinos que quieren colaborar conmigo. Estoy en Tres Arroyos, en Facebook figuro como Simón Risso y en Instagram como rissorap, y mi celular es 2983503076, me pueden mandar Whatsapp, como prefieran”, indicó.

Finalmente, contó que aún sin esperar a recibirse, armó una productora, Nube Audiovisual. “Es la identidad bajo la cual trabajo, un emprendimiento que está naciendo. Vengo llevando bien la carrera pero lo que más me interesa es aprender conceptos y aplicarlos fuera de lo académico. Soñar no cuesta nada, a lo mejor algún día esa productora le da de comer a una familia”, concluyó.