Necesita una mochila con oxígeno; tiene serios problemas de salud y la familia asegura que la mutual no da respuesta

Oscar Bardelli, vecino de Copetonas, necesita conseguir lo antes posible una mochila para poder disponer de manera constante de oxígeno. Por esta razón, es que su hermana Mónica solicitó a la comunidad a través de nuestra emisora, que si alguien dispone de la misma ya sea a modo de préstamo o de alquiler, que se comunique con ella.

“Mi hermano empezó con una gripe y se fue a una bronquitis. Estuvo 20 días internado en el hospital y lo trasladaron a Bahía Blanca. Allí le realizaron un estudio donde le extrajeron muestras del pulmón. El se intoxicó con herbicida del campo y la mutual no se hace cargo de nada. Es más, los medicamentos le salen 800 pesos y no les cubre nada. Él tiene un seguro y tampoco se hace responsable”, relató desesperada su hermana.

Remarcó que Oscar “necesita esa mochila urgente. En ALPI hay una, pero está en reparación, no encontramos en ningún otro lado. Gracias al Delegado conseguimos un tubo de oxígeno; la médica está mañana y tarde con el controlándolo porque está complicado. Necesitamos que si alguien tiene una nos la preste o nos la alquile. No sabemos por cuanto tiempo, porque el estaba con respirador y no sabemos si va a poder volver a trabajar. Esa mochila además le dará autonomía”.

Quienes puedan colaborar comunicarse al 15-55-67-10.