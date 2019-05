Néstor “Flaco” Chalde recordó su paso por LU 24

Uno de los locutores y conductores más recordados que tuvo LU24 es Néstor Chalde, y en la mañana de este viernes recordó a través de BUS 24 su paso por nuestra emisora.

“Arranqué haciendo locución a la mañana en el programa de la mañana con Esteban Marranghello, después cubriendo segmentos que uno hace; pasé por todos los horarios de la radio, también por Folklore en los Tres Arroyos, donde me logré conectar con gente del interior, de muchos lugares por la llegada y alcance de Radio Tres Arroyos”, dijo el “Flaco”.

“Teníamos un programa Mano a Mano con Vos, a la noche donde hablábamos con estudiantes, ellos la pasaban bien y nosotros también, la pasábamos muy bien; no se puede olvidar a todos los locutores de mi camada. Ahora estoy ligado al deporte, en Necochea se trabaja mucho por productora y hago la conducción de algunos programas”, sostuvo.

En esa época se trabajaba de pie, y la sigla nuestra era así, un mano a mano con gran participación y exponían sus problemas de aquella época era un ida y vuelta conmigo; yo decía, quien soy yo, Néstor Chalde, mi operador en esa instancia fue Daniel Massigoge que siempre buscaba aggiornar el programa, estaba Liche con Aeropuerto del Sonido, también Sarlangue, son los de mi camada”.

El “Flaco” Chalde repasó la trayectoria durante todos los años y dijo que “la producción nos dejaba mover en lo que era otro tipo de radio, pero nos dejaban movernos bastante”, apreció, y recordó furcios propios y ajenos, cuando vendió empanadas de hojalata en vez de hojaldre, y calificó a los camiones Mercedes Benz como preciosos en vez de poderosos; en ese momento era un trabajo de locos, tremendo con tanderos leídos y con muchísima publicidad; recuerdo al querido Potente - Cacho -con mucho cariño. Uno a veces no le da el valor que la vida tiene, uno a veces recorre otros caminos y dice por qué no me quedé, se viajaba mucho a transmitir a todos lados, eran otras épocas del país, y también recuerdo la visión de Evaristo Alonso respecto a la irrupción de nuevas emisoras, y su preocupación.

Llegábamos hasta los sectores más humildes, que necesitan de la información y necesitan de un medio de comunicación urgente.

Los oyentes de BUS 24 también enviaron sus saludos al reconocido locutor, que marcó una verdadera época en la radio que este año festeja sus Bodas de Oro el 4 de octubre.