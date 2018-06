Nickel confirmó que a partir de hoy se reinstaló la custodia policial en la guardia del hospital

El Secretario de Seguridad municipal, Werner Nickel, confirmó a LU 24 que a partir de esta noche, a las 20 horas, se reinstaló el servicio de custodia policial en la Guardia del Hospital Pirovano, tras los hechos de violencia acaecidos este fin de semana.

“Por suerte desde la Jefatura Comunal lo han entendido, sin perjuicio del reclamo que se va a elevar a las instancias superiores, le pedí que hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión de modo preventivo se vuelva a poner en marcha el sistema de seguridad que teníamos en la guardia y a partir de las 20 horas del día de hoy, esteremos en situación regular”, expresó Nickel.

Además aclaró que “esta problemática no es ajena al resto de la provincia, se ha visto más marcada en aquellos municipios como el nuestro que contó con Policía Local, ahora esta unificada”, y que por ello “cambiaron las facultades de la policía, y además la disponibilidad del municipio, con respecto a cada uno de los efectivos de la policía local era otro”.

“El régimen de la policía comunal es distinto. Entonces este problema que se evidenció este fin de semana, es otro tema que veníamos trabajando desde hace mucho porque por resolución ministerial le está vedada la posibilidad de brindar servicio, de desafectar un policía de la plaza para llevarlo al hospital, está prácticamente vedada esa posibilidad. Esos servicio que son adicionales, policía comunal los puede cubrir, pero con gente de franco”, dijo.

Falta de médicos de policía

Con respecto al hecho de público conocimiento sobre la atención que recibió una víctima de violencia de género por parte de una médica del nosocomio, Nickel indicó que “la problemática se hubiese evitado si contáramos debidamente con médicos de policía”.

“La problemática del médico de policía, que dependen de Policía Científica, viene dándose desde hace muchos años y no solo ocurre en Tres Arroyos la carencia, sino que pasa en toda la provincia, por cuestiones que son absolutamente ajenas al municipio de Tres Arroyos. Será por cuestiones de mal pagos que no le interesa a ningún médico formarse como médico de policía”, señaló.

Desde hace un tiempo, en Tres Arroyos, la única médica de policía es Victoria Meroni y “no da abasto”, comentó, y agregó que “cuando se toma licencia queda a cargo un médico de Dorrego. Operativamente es inviable”. También aclaró que el reclamo esta hecho en el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Para concluir sostuvo que “una Guardia saturada de trabajo, como en el nosocomio local, de repente las diligencias de policía son urgentes, inmediatas en cualquier horario, y por ahí alteran todo este sistema hospitalario, entonces se complica, es entendible la situación del médico de guardia”.