Nickel sigue: Confirmó que no renuncia

El Secretario de Seguridad municipal, Werner Nickel, seguirá en el cargo, luego de reunirse con el Intendente Carlos Sánchez, y ratificó que continuará en su puesto.

“Estoy muy comprometido con la gestión, y siempre trato de buscar lo mejor para todo este tipo de trabajo, pasa por la cabeza la idea de renunciar, no lo hice formalmente por escrito, vine, lo manifesté, lo hablé con Guillermo Salim, mi renuncia formal no se la iba a presentar a él como interino”, dijo.

“No necesito que Sánchez me convenza, tengo muchas ganas de trabajar desde donde me toque estar, pero hay situaciones que a uno le generan cierta cuestión, por lo que se analizan ciertas cuestiones, pero las ganas están y por supuesto tenemos muchos proyectos, muchísimas cosas que venimos pensando, y también decir dar un paso al costado por una cuestión ajena a la gestión te da un poco de lástima, la charla quedó en eso y por el momento el tema de renuncia quedó de lado y vamos a seguir trabajando”, afirmó.

“Conozco el juego y cuando la “mala leche” es tan manifiesta a veces molesta”

“Hace unos cuantos años que ya estoy en política, en distintas funciones y conozco el juego de la política, y advierto que han cambiado las cartas, y se torna màs complicado; yo voy a hablar por mí, uno servirá para más o para menos, pero en todos los lugares que me tocó ocupar lo hago con la mejor voluntad siempre para laburar por Tres Arroyos; de hecho siempre lo he dicho, no formo parte de otro espacio político para ser ni diputado, ni gobernador ni presidente; encontré en el Movimiento Vecinal el espacio y la oportunidad de laburar por Tres Arroyos, con la mejor de las intenciones y la voluntad de dejar tantas cosas de lado”.

“No necesito vivir de la política”

“Soy abogado desde hace veintipico de años, o sea que no necesito vivir de la política, entonces vengo con la mejor intención, y por ahí cuando la “mala leche” es tan manifiesta, a veces molesta porque no tengo la necesidad, simplemente un compromiso de aportar, que será mucho, poco o muy poco”, concluyó.