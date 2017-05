Nikel: las declaraciones de Maldonado nos hicieron picar la espalda”

Luego de las declaraciones vertidas por el Superintendente de Seguridad Interior Sur, Comisario Mayor Gustavo Maldonado, en el marco de una reunión con autoridades policiales del Distrito, en la que solicitó al Intendente Carlos Sánchez que realice la reparación de los móviles policiales, el Secretario de Seguridad, Werner Nickel, aseguró: “Esta manifestación no cayó bien. Que Maldonado diga esto, nos ha picado la espalda”, reconoció.

“No tuve conocimiento de la llegada de Maldonado a la ciudad. Si vía whats App, le acerqué mis salutaciones por el nuevo cargo y se hizo una declaración pública que esta bueno aclararla. Maldonado hacía referencia y pide que se reparen patrulleros, particularmente no me cayó muy bien, porque he advertido con claridad que la seguridad en este distrito hoy depende 100 por ciento del municipio, de los vecinos y se ve traducido en la seguridad. Desde el ministerio, al menos en la sexta sección se siente cierto estado de abandono, en lo económico y en lo que es móvil también”, advirtió.

Recordó que en el marco del Operativo Sol, fueron recibidos 7 móviles “y un día recibimos un llamado que a la tarde los venían a buscar y se reclutaron a Santa Teresita para distribuirlos en el conurbano. Viajamos con Carlos Sánchez, nos reunimos con autoridades y manifestamos la preocupación, porque tenemos parque automotor antiguo y demanda más mantenimiento. Como es costumbre, nos dijeron que en todos lados pasa lo mismo y me preocupa lo que pase acá, más que en el resto de la provincia. Dijo que la idea era repartirlos allí, porque las necesidades son otras. Deberíamos contar al menos con esos 7 móviles más”, explicó.

Destacó además el funcionario que “en lo que va del año hasta mayo vamos entre 700 y 800 mil pesos aportados exclusivamente a reparación de móviles y que Maldonado diga esto nos ha picado la espalda. Esta manifestación no cayó bien. Tenemos Además personal nuestro abocado a la reparación y nos ha generado esto un sinsabor. La reparación es diaria. Exigirla está bien, pero exijo mantenimiento. Desde la unificación de la policía, pusimos la logística a disposición de la policía y se entregaron dos vehículos Etios y los dos están chocados y eso demandó cada uno 50 mil pesos arreglarlo. Esto no quedará acá llevaremos a la instancia del Ministerio y nos debemos una charla.