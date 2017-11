Nickel sobre relevo de policías: “Se piensa en devolver la Policía Comunal a la Provincia”

La desafectación del jefe policial y otros numerarios, por un desalojo violento ocurrido días pasados y la manera de enterarse a través de un medio periodístico escrito hacen pensar al Intendente Carlos Sánchez en continuar o no con la Policía Comunal, luego de haber sido el primer jefe de esa fuerza tras el convenio celebrado en su momento, con la presencia en Tres Arroyos del entonces gobernador Felipe Solá y el ministro de seguridad de ese entonces, León Arslanián, gestor de esta iniciativa, en el teatro de la Escuela N° 1 de Tres Arroyos.

LU 24 consultó al Secretario de Seguridad, Werner Nickel, quien afirmó que “es sabido que Asuntos Internos no anticipa sus decisiones, tal como sucedió cuando se decidió el recambio de los jefes policiales, pero el hecho de haber recibido la noticia por el matutino local, no nos causa ninguna gracia”.

El funcionario dijo asimismo: “Estamos bastante molestos y gestionando aunque sea una entrevista telefónica con el Ministro Cristian Ritondo, para que él nos explique, ya que el pasado jueves, mientras estábamos juntos en una reunión, ya en Tres Arroyos se conocía el relevo del jefe Blanco y otros policías; incluso de ser necesario, llevar la queja ante la propia gobernadora Vidal”.

“No cuestionamos la medida, sí la forma de difundirla”

De ninguna manera cuestionamos la medida, esos argumentos no son motivo de queja, ya que Asuntos Internos como dije no anticipa sus decisiones, pero el jefe de la Policía Comunal es el intendente, por lo que estamos bastante molestos y procurando tener algún tipo de contacto con Ritondo cara a cara, porque pareciera ser que somos los jefes de la Policía Comunal para poner plata pero ni siquiera somos jefes de la Policía Comunal para que nos anticipen la medida que estaba en camino y no compartimos para nada la forma que se la ha dado difusión a la misma”.

“En aquella oportunidad también fue modificada la cúpula de jefes, problemática que se había suscitado y allí fue cuando nos enteramos que Asuntos Internos no adelantaba sus decisiones, pero en este caso pareciera ser que al que no le adelantan la medida es al intendente pero si al diario local, lo que generó una disconformidad y estamos esperando esa charla mínimamente telefónica con el ministro, y como se adelantara esto ha puesto en jaque la decisión de sumarse como el primer intendente a la Policía Comunal, cuando otros miraban para el costado y él fue quien decidió hacerse cargo de la jefatura de la misma, y resulta ser que nos pasan estas cuestiones, pareciera un contrasentido, no sé lo que piensa el Ministerio”.

No asiste Tres Arroyos al Consejo Provincial de Seguridad

Nickel ratificó la ausencia de Tres Arroyos ante el Consejo Provincial de Seguridad, que se reunirá este lunes, y afirmó que “ya había confirmado mi asistencia pero ante esta situación, no merecía nuestra presencia en esta reunión y ahora de lo que estamos pendiente, en contacto con la secretaria de Ritondo es de una charla con el intendente, porque de ser así la cuestión, se duda de la continuidad de la Policía Comunal, y tras ser el primer jefe comunal en adherirse, también puede ser el primero en dejar ese sistema”.