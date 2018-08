Nickel tras reunión en el Ministerio de Seguridad: “La Estación policial está en un estado crítico”, dijo

El Secretario de Seguridad Werner Nickel se reunió hoy en La Plata con el Subsecretario de Planificación, Gestión y Evaluación, Dr. Vicente Ventura Barreiro, de la que participó también el Director de Inspección General, Claudio Cuesta.

Durante la misma se abordó la falta de recursos, se pidieron más móviles y además algunas inquietudes que tiene que ver con falta de personal en el Comando de Prevención Rural. También se habló sobre la cuestión de infraestructura en relación al estado de la Comisaria Primera de nuestra ciudad.

En contacto con LU 24 Nickel dijo que “hoy por hoy estamos muy cortos de recursos, venimos con recursos demorados en cuanto a la actualización de montos y debiendo afrontar con recursos del municipio necesidades que son urgentes que tiene que ver con móviles para poder cumplir con el servicio”.

En referencia a la situación de la comisaria expresó: “La Estación policial está en un estado crítico, es un edificio muy viejo, y propiedad de la provincia, estamos emparchando y arreglamos hoy el gas y mañana la luz, y pasado el calabozo y al otro día las cloacas, y permanentemente estamos disponiendo no solo de mano de obra sino de materiales, y son muchas sumas de dinero”.

“Se expuso esta situación grave que estamos llegando a un punto límite, esto día a día se acrecienta más y cada vez se agrava más esta situación, por eso era necesario venir y plantearlo. Yo creo que Vicente Ventura Barreiro tomó nota de los pedidos, creo que con mucha atención nos escuchó”, agregó.

Para finalizar sostuvo: “Para ser sincero no vine con grandes expectativas, espero que alguna respuesta podamos tener. Uno no solo se preocupa por el vecino sino también por el personal de policía que nos cuida y uno se preocupa porque estén en las mejores condiciones trabajando”.