Nickel y el pedido de informes de Cambiemos: “No podemos interceder de ninguna manera en una investigación judicial”

El secretario municipal de Seguridad, Dr. Werner Nickel, habló con LU 24 sobre la reciente solicitud de informe que presentó el Bloque de Concejales de Cambiemos por los últimos casos de abusos denunciados y aclaró que “no podemos interceder de ninguna manera en lo que es una investigación judicial”.

El funcionario dijo que tomó conocimiento de la nota por intermedio de LU 24 ya que aún no le ha llegado a sus manos.

“En estos tiempos pareciera que todo pasa por la Municipalidad de Tres Arroyos, hasta incluso esta cuestión que forma parte y está enmarcada en lo que es una investigación judicial, es decir acá ya hay un poder, ajeno al Ejecutivo local, que aborda este hecho que obviamente repudiamos”, sostuvo.

“No alcanzo a entender cuál es el sentido de la nota, lo vamos a hablar con los concejales del bloque de Cambiemos que están pidiendo al Poder Ejecutivo municipal que informe qué va a hacer con un tema que es de la justicia”, consideró.

Nickel precisó que “ante situaciones concretas, la Justicia es la que solicita las medidas preventivas correspondientes, como en este caso, que ha requerido un botón antipánico y ya se lo hemos brindado, y por supuesto que tratamos de contener a la familia, de ahí en más la Secretaría de Seguridad no es mucho más lo que puede hacer”, explicó.

“Lo único que me faltaría tener en la Secretaría es una especie de alcaidía para tener presos, todavía no me ha tocado”, ironizó.

“Nosotros no podemos interceder de ninguna manera en lo que es una investigación judicial, eso es algo muy claro y muy obvio”, subrayó.

“En la medida que la justicia, en este como en tantos casos, requiere alguna toma del centro de monitoreo o solicita la asignación de un botón antipánico para cualquier persona que sea víctima de violencia, ahí nosotros brindamos el servicio pero todavía no investigamos las causas judiciales”, afirmó Nickel.

“La DDI ha estado mirando cámaras y ahora todo depende de la Justicia”, concluyó.