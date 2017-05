Nickel y la polémica con Maldonado: “Se mezclaron los temas, pedimos audiencia con Ritondo”

El Secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Werner Nickel, salió nuevamente al cruce de las declaraciones del Comisario Inspector Maldonado, y reconoció a su vez que para informar a quien corresponda sobre lo acontecido no es atendido telefónicamente en el Ministerio de Seguridad provincial, lugar al que concurrirá junto al Intendente Carlos Sánchez, para plantearle al Ministro Cristian Ritondo los pormenores de lo sucedido.

“Creo que se mezclaron los zapallos con las sandías” expresó en funcionario municipal, quien agregó que “habría que hacer un poco de historia y ver que siempre Sánchez tuvo la voluntad de hacerse cargo de la fuerza siendo el primero que firmó el convenio por la Policía Comunal”, y sostuvo “acá no estoy solo porque hay una reacción del intendente que está muy molesto por las situaciones que se están dando; A Lo largo de este tiempo se han sucedido circunstancias que hacen pensar; esto tiene que ver con cambio de cúpula de jefes de manera inconsulta tiene que ver con el envió de los fondos que debe hacer el Ministerio que se demoran, parece que se pierden en el camino y tiene que ver que para el Operativo Sol mandan siete móviles y de golpe y porrazo le avisan a la mañana al jefe policial que a la tarde vienen en busca de los móviles y se los llevan ,por lo que en ningún momento se busca la opinión de quien es el jefe de la policía comunal, lo que genera un enojo, por lo que a través de viajes que hemos hecho para reunirnos con funcionarios, se genera un teléfono descompuesto, llamamos 45 veces y nunca llegamos a destino”.

Nickel dijo que “se ha dado toda una circunstancia para que se mezcle el zapallo con la sandía”, y describió el motivo que disparó esta reacción “que fue de mi boca pero no era un gesto menor el haberse hecho cargo del tema de la seguridad porque fue el primer intendente que suscribió el convenio de la policía comunal, era más fácil dar responsabilidades a La Plata pero se hizo cargo, y a partir de esa decisión el Ministerio dijo que era el jefe de la Policía”

“Mi Secretaría no es para hacer política, esto es una realidad y es muy triste: llamo y no me atienden o dicen que luego devuelven el llamado y no lo hacen, pero por la seriedad que implica mi cargo voy a seguir haciendo viajes a La Plata, a pesar que se va poniendo tensa la situación, no es única para el distrito de Tres Arroyos y en la sexta se produce lo mismo”, relató.

“Lo que pasa en el resto de la Provincia será problema del Ministerio, a mí me interesa lo que pasa en Tres Arroyos; ahora pareciera que a partir de alguna fuente que desconozco, se da a conocer la cifra que se hizo pública hoy y que no tenía que ver con cuestiones de plata con el Ministerio, era ante falta de respuesta en otros aspectos y ahora sumándole unos porotitos más, el nuevo Superintendente de la Región Sur Gustavo Maldonado, que estuvo con sus pares y no pudimos vernos, creo que su visión desinformada apunta a que el municipio arregle sus móviles, y reitero que ya hemos invertido en repuestos, ya que hay un taller equipado en la Secretaria con personal nuestro, y gastamos setecientos u ochocientos mil pesos, este año. No sé de qué nos viene a hablar Maldonado, creo que le faltó información”, agregó.

“Se nos aclaró que los fondos no debían afectarse a la compra de patrulleros, porque ellos vendrían de Provincia, y el fondo no vino todo junto, sino en partes, y se fue rindiendo cuenta de los diecinueve millones; creo y reitero que se mezclan los zapallos con las sandias” reiteró.

“Se compraron tres cuatriciclos, diez motos y cuatro Renault Clío para la Patrulla Urbana, dos camionetas, se nutrió de monitores y computadoras, se amplió el software en el centro de monitoreo, podemos hacer una lista muy grande por eso creo que se están mezclando las cosas”, informó.

“Esto no va a quedar acá” dijo Nickel; “estamos gestionando una reunión con el Ministro para aclarar un poco estas cuestiones, así que la reacción se provoca a partir que parece que el municipio no hace ningún esfuerzo, pero es el propio vecino el que paga el impuesto y con ese recurso hemos puesto alrededor de ochocientos mil pesos reparando móviles, y el año pasado el municipio alrededor del cincuenta por ciento de unos seis millones de gastos los puso el municipio; queremos la reunión para aclarar estas cosas por si no las sabe”, concluyó.