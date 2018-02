Nicolás Ambrosius anunció que en marzo se inicia la obra de “Vientos de Reta”

Tras haber sorteado con éxito uno de los aspectos más importantes del proyecto, como es el financiamiento –que llegará de empresas soberanas de origen chino-, el presidente del Consejo de Administración de CELTA dio detalles de lo que será el parque eólico Vientos de Reta, que incluirá 31 molinos que generarán 100 megavatios y tendrá que construirse desde marzo.

“Las grandes empresas pueden hacer granjas eólicas para venderle al Estado, pero con la sanción de la nueva ley, también pequeños emprendimientos pueden hacerlo. Pero también se viene la microgeneración, es decir que cada casa podrá generar su propia energía y venderla a la red. Ya vienen los medidores de doble vía, que miden la energía que entra y la que sale”, destacó Ambrosius, al tiempo que celebró la llegada de inversiones en energías renovables como la que permitirá el desarrollo del proyecto en Reta. “Para nosotros fue una gran noticia, pero también lo fue para el país, que un fondo chino quisiera invertir en un proyecto de energía renovable en Tres Arroyos, porque marca un cambio en la concepción que China tiene de la economía argentina”, sostuvo.

La obra tendrá que comenzar, para no ser pasible de multas en el marco del RENOVAR, en el próximo mes de marzo. “Son 31 máquinas a instalar en un predio de 1000 hectáreas, ya que los molinos tienen que mantener distancias entre ellos para no generar disturbios en el viento que los moviliza y evitar así las pérdidas de rendimiento. El 50% de los 100 megavatios que generan es la potencia real entregada, porque toma en cuenta que hay momentos sin viento en los que no hay generación. El 40% de esa energía se consumirá en el distrito de Tres Arroyos, que entre el Parque Industrial y su crecimiento inmobiliario, genera una gran demanda”, indicó Ambrosius.

Se prevé que el proyecto genere unos 300 puestos de trabajo directos, más toda la provisión de servicios como alimentación, traslado, alojamiento, entre otros. Por poner un ejemplo, el traslado de cada molino demanda 40 viajes de camión.