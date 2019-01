Nicolás Bruel sobre el Seven de Rugby: “Queremos que sea una fiesta del rugby y el hockey”

Cada vez falta menos para una nueva edición del tradicional Seven Playero de Claromecó, que en este 2019 celebra sus 25 años de historia.

Nicolás Bruel, presidente del Tres Arroyos Rugby & Hockey Club, el club encargado de la organización del certamen playero, contó sus sensaciones y expectativas de cara a este gran compromiso que se viene para la familia del club.

¿Qué balance haces de la temporada 2018 y que objetivos se plantean en el TARHC para este año?

EL balance de 2018 es altamente positivo. Desde lo deportivo han sido muchas las satisfacciones que nos dieron nuestros jugadores tanto en hockey como en rugby.

Tuvimos varios juveniles convocados como titulares en el Seleccionado de la Unión del Sur, uno de ellos, Francisco Clerch, fue el capitán del seleccionado y además elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos como el deportista del año en rugby.

El equipo de veteranos de rugby CACIQUES XV, que se ha consolidado como un pilar fundamental de nuestra institución, ha participado de varios encuentros durante el año y coronando el mismo con un encuentro internacional en Punta del Este, Uruguay.

Las chicas de hockey tuvieron un gran año, destacándose en sexta, séptima y octava, con títulos en la liga y muy buena participación en los torneos juveniles bonaerenses.

Como veras los logros deportivos fueron muchos, pero lo que más rescato dentro de nuestro club, es la calidad humana de nuestros jugadores/as, padres y colaboradores, como así también la comisión directiva. El TARHC es un club en el que siempre estamos en movimiento, generando cosas y en eso nos ayudan mucho las subcomisiones.

El objetivo para este 2019 es seguir creciendo para que cada sábado el club este lleno de gente y con mucha actividad para toda la familia. Tenemos desde rugby y hockey infantil, juvenil, y veteranos, así que todos tenemos un lugar para divertirnos. Otro objetivo que vamos a tener es el de formar nuevamente un plantel superior de rugby que por distintos motivos se fue desarmando el año pasado.

Se viene la 25º edición del Seven Claromecó, ¿Cómo viene el trabajo de la familia del club para el evento?

Como todos los años, de manera muy intensa. Venimos desde hace meses trabajando en la organización de esta edición, que la consideramos muy especial por ser los 25 años, pero el “sprint” final es tremendamente movido y estresante.

Lo hacemos con mucho placer, es lo que nos gusta y estamos muy cómodos haciéndolo. Ya tenemos todo listo y por las consultas que estamos teniendo, va a ser una edición muy concurrida.

Aprovecho para recomendarles a los equipos, que lleguen temprano el sábado 19 para cerrar todo lo que es inscripción, y lograr que los partidos arranquen a horario y poder ser estrictos con los horarios planteados desde el equipo de control.

Como novedad este año arrancamos con un torneo paralelo de HOCKEY PLAYA. Va a ser una prueba piloto, hay muchas consultas al respecto, y de alguna manera es lo que estaba faltando, para que la oferta sea completa… tenemos rugby de primera, juveniles, veteranos y con esto cerramos el círculo.

¿Qué significa para ustedes ser los anfitriones en esta fiesta del rugby?

Vos lo dijiste muy bien, es una FIESTA, y si bien como anfitriones, tenemos esos pequeños nervios de que todo salga 10 puntos, disfrutamos mucho cuando todo empieza y cada cual hace su trabajo. Hay mucha gente involucrada, muchos colaboradores y todos estamos totalmente alineados en que hay que estar muy atentos a cada detalle para que salga todo espectacular.

Es un honor ser anfitriones del Seven más antiguo de la Costa Atlántica y que durante 25 años ininterrumpidos, cada año más gente nos elija para venir a divertirse.

¿Qué expectativas tienen para este Seven Claromecó 2019? ¿Alguna sorpresa para adelantarle a los que vayan?

Las expectativas son altísimas, no solo porque esperamos más gente que los años anteriores, sino porque este año salimos de nuestra “zona de confort” en cuanto a la cena, y cambiamos el formato. Vamos a hacer un Tercer Tiempo en la arena, con una banda de música, comida y bebida mucho más informal, y con la posibilidad que no vayan sólo los participantes del torneo sino amigos, novias, familia, etc. Es una FIESTA de RUGBY y HOCKEY para toda la familia.

Un mensaje para la gente de Tres Arroyos que los acompaña y trabaja año tras año en el torneo...

Agradecer a todas las empresas que nos ayudan económicamente para que el seven tenga una oferta cada vez mejor, especialmente a la Municipalidad de Tres Arroyos, que hace un aporte de infraestructura y logística muy importante.

A Patagonia Flooring que es el Main Sponso del torneo, a Bruno Chiquette de El Parador Claromecó porque nos brinda sus instalaciones y a la Cooperativa Eléctrica de Claromeco.

Aprovecho a invitar a todos aquellos que estén por Claromeco y la zona, a acercarse los días 19 y 20 de enero para acompañarnos en este evento que hacemos con tanta pasión y que sale cada año mejor.

Van a ver buen rugby y hockey, disfrutar de un muy buen ambiente, además de estar colaborando con un club que durante todo el año trabaja para que los chicos hagan deporte.

Gracias a todos los medios por darle difusión a nuestro seven y los esperamos en esta nueva edición para vivir 2 días “A puro Rugby y Hockey”.