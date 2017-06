Nicolás Muñoz: “Empecé como modelo para echarle nafta a mi auto nuevo”

El basquetbolista salteño de Quilmes de nuestra ciudad, Nicolás Muñoz, recibió a LU 24 en su departamento de la calle Sarratea para hablar de su paso por el modelaje.

“Mi profesora de Secundaria fue la que me pidió que empezara a desfilar. Así fue hasta que un día me puse de novio con una chica modelo y empecé en ese rubro. Me dijeron llená la ficha con tu altura, puse 1,90 metros y entonces me indicaron que empezaba al otro día, fue en una elección de reinas en Santiago del Estero”, reveló.

“Llegué a desfilar con Jésica Cirio, Zaira Nara, Beatriz Salomón y Cristian Sancho”, contó al tiempo que dijo que “Janah Grinfield es mi modelo preferida”.

“Yo empecé debido a una lesión, ya que no jugaba. Fue para echarle nafta a mi auto nuevo. Cuando llegué a Tres Arroyos dejé de modelar, ya que comencé a jugar en Quilmes, pero tengo amigas de casas de ropa que me hacen pasar ropa a menudo. También he desfilado para varios colegios”, expresó.

Por último, agradeció “a la familia Góngora que me ayuda mucho acá” y reveló: “mi primer autógrafo para una chica lo firmé como modelo no como basquetbolista.”