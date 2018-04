“Niki” Ambrosius compró el Frigorífico Anselmo

El empresario Nicolás Ambrosius firmó en las últimas horas la compra del Frigorífico Anselmo que era propiedad del Sr. Santiago Bracco desde septiembre de 2016, cuando este se lo había adquirido a la familia Hernández.

El Frigorífico tiene unos 120 empleados y no habrá variantes, confirmó a LU 24 el nuevo propietario.

Ambrosius dijo que no conocía al dueño anterior y valoró su actitud de vendérselo a un inversor tresarroyense, ya que tenía ofertas de capitales foráneos.

“Se presentó la oportunidad, se dieron las condiciones, él privilegió a una empresa familiar, le dio prioridad pensando yo en la empresa, en las 120 personas que trabajan en el frigorífico, priorizó venderle a alguien que tiene rostro, que anda todo el día por el pueblo y que si se manda una macana sepan dónde buscarlo”, expresó.

“Está todo bien” nos comentó Nicolás Ambrosius, y aseguró que ya habló con todo el personal y tiene el beneplácito del gremio de la carne: “Les hablé con toda la honestidad y sinceridad, y les dije acá vengó para sumar y para hacer crecer esto y que para el día de mañana en vez de ser 120 empleados, sean 150 y no 100”.

Asimismo sostuvo: “Necesito de todos, necesito aprender para poder conocer bien, aprendo rápido, pero necesito de la mano de todos porque la situación que hoy se está viviendo en el país no es ajeno a Tres Arroyos, es una situación complicada y vamos a salir adelante. El frigorífico tiene ahora todo para mejorar y crecer”.