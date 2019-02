“No ensuciemos la plaza”, el comunicado de los vecinos del Barrio Solidaridad contra el concejal Groenenberg

Vecinos del Barrio Solidaridad enviaron a LU 24 un comunicado titulado “No ensuciemos la plaza”, en el que critican los dichos del concejal de cambiemos Enrique Groenenberg por haberse adjudicado la idea del proyecto de la plazoleta.

Aclararon que “el proyecto de la Plazoleta emplazada en las calles Bco. Encalada esquina Castelli, es una idea de hace aproximadamente 5 años o más. No entendemos porque el concejal Groenenberg se adjudica la idea del proyecto, siendo que ni siquiera su partido político existía cuando iniciamos las reuniones entre vecinos y el Ejecutivo de turno, que aun en la actualidad se encuentran gobernando”.

La nota finaliza invitando al concejal a colaborar con el barrio y conversar sobre otros proyectos que tienen en mente.

A continuación el comunicado completo:

NO ENSUCIEMOS LA PLAZA

Los vecinos del Bº Solidaridad queremos aclarar que, el proyecto de la Plazoleta emplazada en las calles Bco. Encalada esquina Castelli, es una idea de hace aproximadamente 5 años o más. No entendemos porque el concejal Groenemberg se adjudica la idea del proyecto, siendo que ni siquiera su partido político existía cuando iniciamos las reuniones entre vecinos y el Ejecutivo de turno, que aun en la actualidad - aunque con otros secretarios – se encuentran gobernando.

El grupo de vecinos que conformamos los Bº Solidaridad II, III y Procasas IV tenemos diferentes opiniones políticas, pero trabajamos con un fin común: “EL BIENESTAR DEL BARRIO”.

Ya hemos logrado el cordón cuneta, el abastecimiento normal del agua, con la creación del Pozo nº 21 cito en Avda. Alem esquina Pueyrredón; y la Plazoleta cuya obra dará inicio en marzo próximo.

Si el Sr. Groenemberg tiene interés en colaborar con nuestro barrio, lo invitamos a conversar otros proyectos que tenemos en mente y queremos cumplir a corto plazo.

Palacio Laura Soledad D.N.I. 21.505.178

Menna Angelica Dora D.N.I. 16.676.199

Rodriguez Cristian Alexis D.N.I. 34432003

Moyano Marta Adelina D.N.I. 10.627.000