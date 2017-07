No habrá cambios en el precio de la VTV

A partir de este lunes habrá cambios en la Verificación Policial de Vehículos, no siendo así en la VTV (Verificación Técnica Vehicular), así lo indicó Walter Coviaga, empleado de la VTV local, quien dijo a LU 24 que “lo que se cambia es la verificación técnica de los vehículos cuando vas a hacer la revisión de número de chasis y motor, no la VTV. Esa parte no la cobra más la policía, por lo que dice la norma se van a tener que hacer los trámites en otros lugares, eso no tiene nada que ver con la VTV en sí”.

La medida impuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal, asevera que la decisión de avanzar en esta modificación respondía a la necesidad de quitarle una de las "cajas" de recaudación ilegal que manejaba la policía bonaerense que no sólo implicaba actos de corrupción sino que además encarecía el trámite.

El trámite en detalle

Cuando el sistema comience a funcionar a pleno, el propietario tendrá que concretar estos pasos para cumplir con la exigencia de la verificación autos, motos, camiones o colectivos:

• Comenzará con el ingreso del interesado a la página https://vpa.mseg.gba.gov.ar, completar los datos personales y del vehículo. (Vale reiterar que aún no está operativa y lo hará a fin de mes).

• Una vez finalizado este paso, habrá que pagar el trámite online, con tarjeta de crédito o mediante la impresión de un cupón para abonar en locales de pagos de servicios (Rapipago, Pago Fácil, etc.).

• El precio del formulario 012 –que exige el Registro de la Propiedad Automotor de Nación- es de 460 pesos. Y la tarea de verificación que corresponde a peritos policiales quedará fijado en 150 pesos por coche.