No habrá infracción a “La Disco Eventos” pero se reunirán con empresarios de boliches

El próximo martes 1 de agosto a las 11 de la mañana, se llevará a cabo una reunión entre la Secretaria de Seguridad y empresarios de locales nocturnos de Tres Arroyos, con el fin de “avanzar en este problema que tiene que ver con la noche, la juventud y el alcohol, hay cuestiones que no son propias de la Secretaría de Seguridad, hay muchos factores que intervienen en esta cuestión y está bueno empezar a darles un tratamiento”, le dijo a LU 24 el Secretario de Seguridad, Werner Nickel.

Ayer se había tratado el tema en la Comisión de Familia del Concejo Deliberante, con la presentación de una nota por parte de Cambiemos y el disgusto de los concejales ante la situación que surgió en la madrugada del pasado jueves en “La Disco Eventos” donde hubo exceso de capacidad y venta de bebidas alcohólicas a menores. Esto motivó a llevar a cabo una reunión con Nickel hoy en la Comisión de Legislación, “tuvimos un hecho que nos ha conmovido un poco, en la madrugada del jueves en el Día del Amigo se dieron hechos de público conocimiento y por ahí llamó un poco la atención y mereció ser tratado en el Concejo” explicó el Secretario de Seguridad, al tiempo que agregó que “desde la Secretaría estamos muy presentes en lo que es la nocturnidad, fue un hecho muy aislado que se trató de tomar medidas en el inmediato plazo y creo que volvimos a la normalidad”.

Sin sanciones

Al ser consultado si se iban a tomar mayores medidas por lo sucedido en la madrugada del jueves pasado, Nickel sostuvo que “hay normativas que deben cumplirse, se hace habitualmente, este fue un sólo hecho que tuvimos desde que yo estoy a cargo de la gestión, creo que no es algo para alarmar o crear falsos fantasmas. No habrá una infracción, no hicimos parte de inspección, el empresario sabe muy bien que es lo que tiene que hacer y lo que no, esperemos que de acá en más esta situación no se vuelva a dar”.

“Hay que escuchar a la gente que trabaja de noche que son los que realmente sabe, por eso los vamos a convocar y a escuchar su opinión, por eso vamos a mantener una reunión en el Concejo”, concluyó.