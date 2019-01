No habrá repavimentación de la Ruta 73 entre Claromecó y Bellocq

"La obra está cancelada" , dijo a LU 24 una fuente no oficial pero sí segura y bien informada, cuando la consulta fue directa: se hace o no se hace el tramo de repavimentación de la ruta 73 entre San Francisco de Bellocq (cruce de ruta 72) y Claromecó.

Se habla de dos cuestiones: primero que se venció el plazo de oferta de la empresa que cotizó la mejor condición, que en las conversaciones previas no hubo acuerdo de índice de ajuste, y segundo, la Provincia habría cancelado la obra y desafectada del presupuesto.

La firma Plantel SA, la mejor posicionada, no habría aceptado cómo iban a determinar el monto de contrato, a la luz de aumentos altísimos en el asfalto, gasoil y cemento y los números no cerrarían.

Esa firma está instalada con su planta de asfalto en Claromecó desde hace más de un año, cuando le confiaron el bacheo de la ruta 73. Se asentaron junto al basural municipal, prestando la comuna ese predio a cambio de algunas cuadras de asfalto en San Francisco de Bellocq lo que se venía cumpliendo. Y si se quedaban, cosa que ahora no es así, podría seguir el convenio.

San Francisco de Bellocq lamenta que la repavimentación no se concrete por varias razones. Da trabajo. Lo hizo durante la obra de bacheo. Se radican más de 50 personas temporariamente en la localidad y se pierde la posibilidad de avanzar con el pavimento uirbano, sin costo a los vecinos.

La obra de reconstrucción de la ruta 73 en un tramo de algo más de 20km tenía un presupuesto del orden de los 130 millones de pesos, hoy sumamente insuficiente a la luz de la variante notoria en los costos.

Plantel ha comenzado su retirada de San Francisco de Bellocq y está acarreando para Mar del Plata material que tenía acopiado para la futura obra, hoy cancelada.