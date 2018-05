No habría resultado eficiente lo reparado para escurrir el agua de Belgrano y Vélez Sarsfield

No habría dado resultado, o al menos no logró responder a la cantidad de lluvia caída, el arreglo de la conexión entre la boca de tormenta de Belgrano y Vélez Sarsfield y el caño colector del desagüe pluvial que va por debajo de la avenida, ya que el agua se acumuló de la misma forma que antes de efectuado el trabajo en cuestión.

Durante más de una semana, hace poco tiempo, las cuadrillas municipales trabajaron intensamente para concretar esta obra, dirigidos incluso por el propio secretario de Obras Públicas Mario Izurieta. El conducto entre la boca de tormenta y el desagüe se colocó a nuevo, pero al parecer no satisfizo el requerimiento ante las primeras precipitaciones intensas.