No hay acuerdo entre el Ejecutivo y los municipales por los sueldos

Se concretó una nueva reunión entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, en la que no se logró arribar a un acuerdo respecto de los salarios. Según se informó, se ofreció a los empleados del Municipio un incremento del 5% a cobrar en la próxima liquidación y otro 5% al mes siguiente, lo que fue considerado insuficiente por los representantes gremiales.

Los municipales piden un 10% retroactivo a enero y otro 10 para el mes próximo, lo que no se modificaría en todo el primer semestre. Y si bien existiría el compromiso de mejorar la propuesta en las próximas horas, los dirigentes sindicales estiman que por lo que se viene planteando en las asambleas realizadas por sector, no se estaría aceptando una oferta menor a lo solicitado.

En dinero, se estimó, lo que ofrece el Ejecutivo sería alrededor de 400 pesos por cada aumento, mientras que los trabajadores solicitan 1000 pesos.