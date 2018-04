“No me acuerdo nada” dijo Maxi Villegas, el jugador de ACDC al que le salvaron la vida el domingo

Maximiliano Villegas juega al fútbol en ACDC, tiene 27 años y vive con su esposa y sus tres hijos, trabaja por las noches en la recolección de residuos en nuestra ciudad. El pasado domingo, cuando se disputaba un partido de Segunda División entre el conjunto cristiano y Copetonas, Villegas, que se desempeña como mediocampista, recibió un duro golpe en su cabeza y se descompensó, motivo por el cual el juez de línea, Diego Márquez, lo asistió junto a un jugador de Copetonas y le salvaron la vida.

En diálogo con LU 24, Villegas dijo que “no me acuerdo nada la verdad. Estuve como una hora dormido, no me acuerdo absolutamente nada. Me desperté en el Hospital, dije ¿qué hago acá?”.

“Esto no me había pasado nunca. Después me contaron lo que pasó, que un rival me pegó justo en la cara y me desmayé, el juez de línea y Juampi Zaballegui sabían de eso, se me fue la lengua para atrás y me la sacaron ellos”, explicó.

“Yo ayer trabajé a la noche y me sentía mal, como que me dolía mucho la cabeza. Hoy fui al Hospital y me volvieron a internar pero ya estoy mejor”, sostuvo Villegas.