“No pensé lo que hacía”, afirmó uno de los acusados por la muerte de “Canini”

Alexis Banegas, primo de Katherine Moscoso, es uno de los nueve imputados por el linchamiento de Juan Carlos "Canini" González que, desde esta mañana, afronta el juicio en el Tribunal Nº1 de Bahía Blanca.

En diálogo con La Brújula 24, Banegas no negó haber participado en la brutal golpiza que terminó con la vida de González, pero aseguró que fue incitado por la propia policía de Monte Hermoso.

Primero, recordó, cuando se enteró de la aparición del cuerpo de su prima en un médano, quiso ir a verlo y un efectivo no lo dejó. "No me permitieron pasar y me volví caminando una cuadra para abrazarme con mi hermano. Ahí le pregunté a un policía y me dijo que 'Canini' estaba saliendo, que me apurara para buscarlo", remarcó.

"Yo creo que si liberás la zona cuando en realidad tenés que cuidar el orden, y encima me decís que el tipo era proxeneta y hacía trabajar a Katherine, es por algo", explicó Banegas en un breve contacto con la prensa.

Además, reiteró que "en ningún momento me pidió que me frenara -por el policía-, por el contrario me dijo que me apurara".

"En el momento yo no pensé, tenía mucha furia contenida. Yo sé quién soy, me levanto todos los días para ir a trabajar y ocuparme de mi familia", finalizó.

Cabe recordar que junto a Banegas, en el banquillo de los acusados están el tresarroyense Marcos Fabián Rodríguez, Carlos Lisandro Alaiz, Héctor Ezequiel Ávila, Emiliano Francisco Gómez, Walter Cristian Gómez, Ignacio Cayetano Palacios, Pablo Javier Ripoll y Jorge Ezequiel Pasciucco.

El debate, que se prolongará una semana, cuenta con la presencia de los jueces Hugo De Rosa, Ricardo Gutiérrez y Onildo Stempeleth.

El hecho

Todo ocurrió la noche del 23 de mayo de 2015 a las 21.30 horas sobre la calle Puerto Madryn, entre Formosa y Chaco de Monte Hermoso, cuando Banegas, junto a otras 8 personas, incitaba a la violencia colectiva a decenas de personas que se encontraban en el lugar.

En principio, ese grupo habría bajado a la fuerza de un auto a González, de 60 años, y lo golpearon hasta provocarle la muerte.