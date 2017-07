“No poseo nada”, un conmovedor mensaje de tresarroyenses sobre la tercera edad (video)

Con letra de Patricia Ariella, música de Panchito Santarén y fotografías de María del Carmen Capristo y la propia Ariella, asesorados por Jorge Herrera, se materializó un conmovedor video titulado “No poseo nada”. El trabajo, que demandó seis meses de realización y LU 24 reproduce en esta misma página, además de compartirse por las redes sociales, constituye una poderosa y emotiva reflexión acerca de lo que ocurre con los adultos mayores cuando dejan de sentirse dueños de sus cosas, de su casa, faltos de compañía cotidiana.

“Nos llevó unos seis meses hacer el video. Con mi amiga María del Carmen Capristo hicimos las fotografías, y yo escribí ese texto porque me gustan mucho los abuelos, y me conmueve ver, a partir del caso de un amigo de mi marido y mío, cómo a muchos les pasa lo mismo, sienten que se quedan sin nada, que no viven como quisieran, que están solos”, reflexionó Ariella, entrevistada por la radio.

La intención del grupo que plasmó el video, indicó Patricia, “es buscar alguna forma de ayudar a los abuelos a partir de esto, y a la gente que tome conciencia; quienes los tienen, que no dejen de visitarlos, abrazarlos y cuidarlos”.