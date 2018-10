“No puede una sociedad ganar en pesos y pagar sus necesidades básicas en dólares”, dijo de Mendiguren

El diputado nacional, José Ignacio de Mendiguren, estuvo acompañando a Sergio Massa en su visita por nuestra ciudad. En contacto con la prensa habló sobre la situación económica actual.

Le pidió al gobierno de Cambiemos un presupuesto serio y propuso desodorizar la economía. “No puede una sociedad ganar en pesos y pagar sus necesidades básicas en dólares”, expresó.

Además aseguró que “este gobierno ha aplastado a los sectores productivos porque priorizó lo que llamamos la valuación financiera, el único negocio rentable en los últimos años en la Argentina fue la bicicleta financiera y cada vez que esto se da, ahoga a la economía productiva”.

“Está muy claro que hay una pérdida del poder adquisitivo en Argentina muy grande, que hace que el mercado desaparezca”, agregó.

Presupuesto 2019

Consultado sobre el Presupuesto 2019 respondió que se está analizando y que “lo que se le pidió al gobierno es que nos envié un presupuesto en serio”.

“Cuando no se terminó de analizar el presupuesto, se firmó el acuerdo con el FMI, el cual no lo conocemos pero cambiaron diametralmente las pautas macroeconómicas, entonces qué sentido tiene el presupuesto que nos mandaron”, manifestó de Mendiguren.

Desdolarizar la economía

Explicó que en este gobierno “hay una improvisación muy grande que tiene que ver con la falta de plan, nosotros planteamos un plan económico donde hay que evitar por todos los medios que la devaluación la consuma la inflación, no puede trasladarse a los precios porque si no vamos a estar en el punto de partida, habiendo licuado salarios”.

Y propuso desdolarizar la economía, “no puede una sociedad ganar en pesos y pagar sus necesidades básicas en dólares, hay que modificarlo. Hay que sentarse con la empresas, refinanciar los contratos, pero las inversiones necesarias no las puede financiar el usuario, la tiene que financiar la empresa”.