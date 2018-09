“No queremos retenciones, pero las aplicaron y no se fueron más”, admitió Simonetti

Presente en la Expo de Coronel Dorrego y a pocos días de la apertura de una nueva edición de la muestra Industrial, Comercial y Ganadera de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, el presidente de la entidad ruralista tresarroyense, Eugenio Simonetti, admitió que los productores “no queremos retenciones, pero desde que las impuso Duhalde hace más de 20 años, no se fueron más; este Gobierno las achicó un poco, pero no se fueron más, tenemos un 26% por ciento en la soja. Seguir insistiendo con sacarle ingresos netos al sector productivo del país, sin reducir el gasto público, no es el camino. Estaría casi confirmado que van a reducir ministerios, y creo que achicar el gasto es la única forma de que no sigamos siempre con problemas”.

“Una muy buena muestra”

Simonetti destacó la importante presencia de stands en la muestra Comercial e Industrial de la Rural de Tres Arroyos, que se concreta el fin de semana próximo. Y auguró el éxito para los remates de hacienda, dada la gran repercusión y precios alcanzados en las subastas que se han concretado en los últimos días. “Ayer se vendieron unas 200 vaquillonas y 50 toros, muy bien; con terneros que hicieron alrededor de 50 pesos el kilo, algo muy bueno para el momento”, indicó.

Anticipó que la Exposición local arrancará el jueves con ingreso de animales, estarán como siempre los caballos criollos y, con todo completo en materia de stands, se augura una gran edición en la que sólo tendría que contribuir el clima para convertirla en una fiesta.