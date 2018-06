No se advierten grandes cambios en la demanda de empleo local

La comisión de Hacienda convocó a Carlos Bayúgar, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; y Ana Scarpaci, responsable de la Oficina de Empleo municipal, para conocer datos y programas de fomento a la inclusión laboral vigentes en el distrito.

Tras el encuentro, Scarpaci indicó a LU24 que “están vigentes cuatro líneas de inclusión laboral dependientes de Nación, que benefician al sector empleador, con entrenamientos en puestos de trabajo, inserción laboral plena, inclusión laboral en Parques Industriales y Empalme, siempre hablando de trabajo registrado y con una ayuda que cobra en forma directa el trabajador”.

Scarpaci, por otra parte, admitió que si bien no hay una estadística oficial de desocupación a nivel local, no han variado las presentaciones en la Oficina de Empleo de las personas que cobran el seguro de desempleo que paga Anses, y tampoco ha crecido significativamente la demanda de empleo por parte de tresarroyenses en la dependencia creada para ese fin en el ámbito municipal. “En general se acerca gente que está trabajando en negro y quiere un empleo registrado, estudiantes que quieren un trabajo de medio tiempo, que a veces resulta difícil porque el empresario local no está habituado a esta modalidad, o gente que quiere mejorar su empleo actual”, señaló.