No se suspende la “Bicicleteada por la vida”

El Grupo Pro Vida Tres Arroyos realiza mañana, la 12° edición de la “Bicicleteada por la vida” a partir de las 15.30 horas.

Según informó desde la organización, María Elena Nieva, la actividad no se suspende a no ser que llueva.

“La vamos a realizar y si lloviera mucho se pasaría para el 8 de abril, pero si está nublado lo hacemos. Haremos una recorrida por las 4 plazas de la ciudad, saliendo de la Plaza San Martín el que no pueda bicicletear, podrá hacerlo caminando. Haremos espectáculos y sorteos. Quien pueda llevar pañales o leche en polvo y larga vida será importante, porque se donará al grupo ‘Gravida’, que trabaja con mamás en situación de mucha pobreza”, dijo.

Agregó que habrá servicio de cantina a cargo del grupo scouts Espíritu Joven.” Será una tarde en familia”, mencionó.