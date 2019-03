No tendría oposición interna Laura Aprile para ser candidata a Intendente de Tres Arroyos

“La democracia interna fortalece”, dijo a LU24 una fuente calificada de Cambiemos.

En marzo (mes que empieza hoy) nos daremos la posibilidad de diseñar nuestra lista local y si bien creemos en el disenso, estamos seguros que no tendremos mayores problemas para armar una propuesta ciudadana para Tres Arroyos confiados en que logrará el mejor apoyo popular.

Si bien no deslizó nombres, “cae de maduro” que la figura de Laura Aprile es preponderante para que encabece la nómina de la propuesta de la alianza entre el PRO, ARI y UCR.

Laura Aprile es considerada el basal fundamental de Cambiemos en Tres Arroyos y junto con Horacio Espeluce, conformaron la primera dupla de carne y hueso que llevó esa representación política de manera formal al gobierno local, ocupando las dos primeras bancas ganadas en el Concejo Deliberante.

Hoy, Espeluse sigue, pero dejó trascender en su círculo íntimo que las cuestiones particulares no le permitirían aceptar la propuesta de repetir, pero Laura Aprile, es figura cantada para que compita al parecer con Carlos Sánchez y Pablo Garete la posibilidad de conducir el gobierno municipal. Aprile es Diputada Provincial, cargo al que accedió cuando promediaba su mandato como edil.

La fuente consultada por LU24, inicialmente descarta la posibilidad de una interna en Cambiemos, aunque no olvida la aspiración de “Ticho” Groenemberg a ocupar el principal despacho de Rivadavia uno.

Desde el Radicalismo, al menos periodísticamente, no respondieron ni dieron opinión. La presidenta del partido contestó el teléfono ante la llamada de LU 24, pero hizo la aclaración “estoy de vacaciones” y no estoy empapada para opinar, cuando la intención era conocer su parecer sobre lo ocurrido en las PASO de La Pampa.