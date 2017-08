Noche conflictiva: Chiquette desvinculó a comercios de la falsificación de entradas

Bruno Chiquette, responsable de La Disco Eventos, aclaró dichos suyos vertidos tras el encuentro con concejales y otros titulares de boliches en la ciudad. Admitió que el local está habilitado para 460 personas pero hubo alrededor de 200 a 300 más con entradas “truchas”. Indicó que habló “rápido y por eso se podría malinterpretar”, y aseguró que el local “desbordó en el Día del Amigo por la gran cantidad de entradas falsificadas, por lo que al hacer nuestro balance general no entendíamos de dónde había salido tanta gente porque no vendimos esa cantidad de entradas. Mencioné entonces a dos comercios amigos, Carabelas y Los Porteños, que nos comentaron que chicos se acercaron a sacar fotocopias y comprar fibrones con el objetivo de sacar falsificar las entradas, que quizá pudo malinterpretarse cuando estos comerciantes en realidad se acercaron a comentarnos y no accedieron a esas transacciones. Les damos las gracias por haberse comunicado conmigo para comentarnos esa situación”.

Para la siguiente apertura, Chiquette aseguró haber mejorado los controles en el acceso al local, y además desmintió categóricamente que haya existido riesgo de aplastamiento o derrumbe, al indicar que “cualquiera puede acercarse a ver las medidas de seguridad y las características del lugar, que es el mejor preparado para recibir a la gente. Como tantos se quedaron afuera, fue que tuvimos que abrir los demás días, e Inspección General nos asignó un inspector todos los días para que todos los padres, funcionarios y vecinos se queden tranquilos y sepan que estamos haciendo las cosas bien”.

Finalmente, Chiquette admitió que “el local está habilitado para 460 personas, pero sabemos, aunque desmentimos lo que se dijo de 1600 personas porque es un disparate, que había entre 200 y 300 más con entradas falsas, lo que advertimos cuando hicimos el conteo de chequeras”. Y sostuvo que “en el boliche no se vende alcohol, los chicos ya llegan con un grado de alcohol elevado al boliche. Nosotros no podemos dejarlos entrar ni hacernos cargo de los que quedan en la calle, ese es el rol de la policía”.