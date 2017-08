Nocturnidad: Planean poner un tope al horario de entrada a los boliches para terminar con las “previas”

En el mediodía de hoy se llevó a cabo una reunión entre integrantes del Concejo Deliberante y la Secretaría de Seguridad, en la que se trató principalmente el tema de la nocturnidad y se evalúo la posible fecha de una nueva reunión con los empresarios bolicheros. La idea principal que surgió en la reunión es la de ponerle un tope al horario de ingreso a los boliches, es decir hasta que hora se podría entrar a un local.

El edil vecinalista, Emiliano Podestá, le comentó a los medios de prensa que la reunión “fue productiva, cada bloque ha aportado lo suyo, ahora estamos viendo cuando nos reunimos con los empresarios de vuelta, para a partir de esa reunión ponernos a trabajar en algunos temas, la idea es no hacer un cambio abrupto. Creo que es un tema muy complejo, no queremos que se genere un caos por chicos que no pueden entrar al boliche y estén deambulando por la calle por desinformación”.

“Hay una ley provincial de que el horario de ingreso es hasta las 2 de la mañana, con el tema de las previas los chicos acudían en horarios diferentes, se le hace muy difícil al empresario llevar a cabo su negocio, la idea es informar a la población que a partir de que todos nos pongamos de acuerdo en hacer un tope, un horario y que se comunique”, explicó.